Бесплатные варианты, которые могут усилить «Барселону»

«Барселона» прочёсывает рынок игроков, контракт которых заканчивается в 2025 году, думая о том, как и кем усилиться в центре обороны следующим летом.

Джонатан Та («Байер»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Рейнилду («Атлетико») и Джонатан Дэвид («Лилль») — одни из тех, к кому каталонцы проявляют повышенный интерес.

«Барса» Ханси Флика лидирует в Ла Лиге, и ожидания, которые она вызвает у болельщиков после первых месяцев чемпионата, высоки. Энтузиазм вернулся к «сине-гранатовым», которые наслаждаются игрой и мечтают снова выиграть титулы после неудачного сезона. Однако параллельно с работой Флика и его штаба с игроками клуб работает и с прицелом на следующий сезон.

Кто может покинуть «Барселону» в ближайшее время

В «Барселоне» есть довольно много футболистов, контракты которых заканчиваются в июне 2026 года (Педри, Гави, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия, Пабло Торре и другие), и спортивное руководство клуба хочет быть готовым на случай, если не все продления, которые находятся в процессе, в конечном итоге реализуются. Недостаток, который «Барселона» может компенсировать игроками, которые не захотят продлевать контракт, состоит в поиске футболистов, находящихся в статусе свободного агента.

Кто может заменить тех, кто уйдёт

Трансферный рынок предлагает очень интересные варианты, и «Барса» находится в поиске. Принимая во внимание, что есть четыре центральных защитника, чей контракт заканчивается в июне 2026 года (Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес).

Джонатан Та – 28-летний центральный защитник «Байера» из Леверкузена, которому «Барселона» сделала предложение в последние дни летнего трансферного рынка. Та уже ясно дал понять Леверкузену, что он не думает о продлении контракта, и, несмотря на то, что «Реал» также находится в поиске, игрок сборной Германии, похоже, полон решимости сделать ставку на «Барсу», а Флик является большим поклонником его таланта, после того как оба работали в сборной Германии, когда Ханси был главным тренером национальной команды.

Рынок также предлагает интересных игроков на позицию левого защитника, хотя сейчас у «Барсы» есть только один бесспорный игрок в стартовом составе – Алехандро Бальде. 30-летний мозамбикский Рейнилду Мандава из «Атлетико» мог бы стать вариантом из-за качества и опыта, но «Барса» не забыла Альфонсо Дэвиса, защитника «Баварии», которого заманивает «Реал», но контракт ещё не подписан. В «Барсе» верят, что смогут подписать Дэвиса, который придаст качественный импульс нынешнему составу. Кроме того, фактор Флика (тренер использовал Альфонсо в своей триумфальной «Баварии») является активом, который, по мнению клуба, может сыграть свою роль.

Замена Левандовски

Ещё одной позицией, которую нужно усилить, тем более с учётом того, что Левандовски начнёт сезон-2025/26 (в случае продления ещё на год) в 37 лет, будет позиция нападающего. Этим летом «Барса» отдала Витора Роке в аренду «Бетису», чтобы бразилец мог провести несколько матчей на стадионе «Бенито Вильямарина» и адаптироваться к Ла Лиге. Однако, учитывая вопрос о том, сможет ли форвард прыгнуть выше головы и сможет ли вернуться, чтобы конкурировать с Левандовски, «Барса» также поставила перед собой цель хорошо отслеживать рынок форвардов.

Трансферный рынок предлагает вариант – молодого игрока, нападающего «Лилля» Джонатана Давида. 24-летний игрок сборной Канады интересен «ПСЖ», но форвард мечтает носить футболку «Барсы» и готов дождаться предложения. На данный момент до 1 января «Барса» не сможет напрямую вести переговоры ни с одним игроком, но спортивное руководство «Барселоны» держит руку на пульсе.