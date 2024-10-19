Стало известно, сколько «Байер» намерен заработать на продаже Вирца

Леверкузенскому «Байеру» будет непросто удержать Флориана Вирца следующим летом.

Интерес к атакующему полузащитнику проявляют «Бавария», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и другие гранды европейского футбола. Как информирует Bayern & Germany, «фармацевты» запросят за свою звезду порядка 90-100 млн евро гарантированных выплат плюс бонусы или игроки в обмен.

Недавно стало известно, что в «Байере» не планируют отпускать 21-летнего немца в «Баварию», что повышает шансы на переезд футболиста в зарубежный клуб.

Контракт Флориана Вирца рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок отметился шестью голами и одним ассистом в десяти поединках за команду Хаби Алонсо.