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Стало известно, сколько «Байер» намерен заработать на продаже Вирца

19 Октября 2024 • 03:09 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
1 1.47 X 5.10 2 6.20
Через 12 ч. 5 мин.

Леверкузенскому «Байеру» будет непросто удержать Флориана Вирца следующим летом.

Интерес к атакующему полузащитнику проявляют «Бавария», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и другие гранды европейского футбола. Как информирует Bayern & Germany, «фармацевты» запросят за свою звезду порядка 90-100 млн евро гарантированных выплат плюс бонусы или игроки в обмен. 

Недавно стало известно, что в «Байере» не планируют отпускать 21-летнего немца в «Баварию», что повышает шансы на переезд футболиста в зарубежный клуб.

Контракт Флориана Вирца рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок отметился шестью голами и одним ассистом в десяти поединках за команду Хаби Алонсо.

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