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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» едва не упустила верную победу над «Санкт-Паули»

18 Октября 2024 • 23:34 Комментировать
Боруссия Д
2:1
Санкт-Паули
окончен

Чередующая победы с неудачами дортмундская «Боруссия» открыла седьмой тур чемпионата Германии домашним матчем с «Санкт-Паули», новичками Бундеслиги. При тотальном доминировании на поле «шмели» рисковали потерять очки.

На первых минутах партнёры вывели слева к воротам Серу Гирасси, но голкипер выскочил навстречу и удар нападающего отразил. У гостей Эрик Смит слева со штрафного навесил к воротам, где Джошуа Гилавоги ногой переправил мяч в сетку, но ВАР помог отменить гол, было нарушение. На 43-й минуте Паскаль Гросс справа навесил на Рами Бенсебаини, который головой точно пробил в правый угол по траектории, до которой не смог долететь вратарь - 1:0. После подачи слева Юлиан Брандт головой пробил в сантиметрах над перекладиной.

Во втором тайме Брандт справа с 17 метров хлёстко пробил в ближний угол, но кипер успел прыгнуть к штанге и мяч отбил. Джейми Байно-Гиттенс слева прострелил к воротам, Гирасси по мячу не попал, а Дониэлл Мален у дальней штанге в падении не смог ногой направить мяч в угол. На 78-й минуте хозяева были шокированы пушечным ударом Смита с 25 метров, мяч влетел в левый угол ворот. Но быстро отыгралась «Боруссия» - Байно-Гиттенс слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Гирасси головой направил мяч в угол ворот - 2:1.

В итоге дортмундцы делят третье место с «Айнтрахтом», а соперник откатился на стыковое место.

Протокол игры  
Боруссия Д2:1Санкт-Паули
(1:0) Бенсебаини Рами43'  
  78'Смит Эрик (1:1)
(2:1) Гирасси Серу83'  
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианАнтон ВальдемарШлоттербек НикоБенсебаини РамиГросс Паскаль 46' (Байно-Гиттенс Джейми ( 46'  75') Джан Эмре 69' (Нмеча Феликс ( 69') Мален Дониэлл 76' (Байер Максимилиан ( 76') Брандт Юлиан  77'Забитцер МарсельГирасси Серу
Запасные: Ветьен КьелльКэмпбелл КоулМане ФилиппоЛюрс ЯнникМайер Александер IIКабар Альмугера
Василь НиколаВаль ХаукеСмит Эрик  40'Метс КарольСалиакас Манолис 82' (Джигала Адам ( 82') Ирвайн ДжексонВагнер РобертТреу ФилиппАфолайян Оладапо 88' (Синани Данел ( 88') Эггештайн Йоханнес 88' (Альберс Андреас ( 88') Гилавоги Морган 69' (Бэнкс Скотт ( 69')
Запасные: Зайбт РонниРицка ЛарсБухальфа КарлоШмиц МарвинНемет Давид
18 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Санкт-Паули

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