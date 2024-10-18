Дортмундская «Боруссия» едва не упустила верную победу над «Санкт-Паули»

Чередующая победы с неудачами дортмундская «Боруссия» открыла седьмой тур чемпионата Германии домашним матчем с «Санкт-Паули», новичками Бундеслиги. При тотальном доминировании на поле «шмели» рисковали потерять очки.

На первых минутах партнёры вывели слева к воротам Серу Гирасси, но голкипер выскочил навстречу и удар нападающего отразил. У гостей Эрик Смит слева со штрафного навесил к воротам, где Джошуа Гилавоги ногой переправил мяч в сетку, но ВАР помог отменить гол, было нарушение. На 43-й минуте Паскаль Гросс справа навесил на Рами Бенсебаини, который головой точно пробил в правый угол по траектории, до которой не смог долететь вратарь - 1:0. После подачи слева Юлиан Брандт головой пробил в сантиметрах над перекладиной.

Во втором тайме Брандт справа с 17 метров хлёстко пробил в ближний угол, но кипер успел прыгнуть к штанге и мяч отбил. Джейми Байно-Гиттенс слева прострелил к воротам, Гирасси по мячу не попал, а Дониэлл Мален у дальней штанге в падении не смог ногой направить мяч в угол. На 78-й минуте хозяева были шокированы пушечным ударом Смита с 25 метров, мяч влетел в левый угол ворот. Но быстро отыгралась «Боруссия» - Байно-Гиттенс слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Гирасси головой направил мяч в угол ворот - 2:1.

В итоге дортмундцы делят третье место с «Айнтрахтом», а соперник откатился на стыковое место.