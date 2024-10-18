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Чемпионат Германии. Бундеслига

Важный игрок «Баварии» залечит травму к матчу с «Барселоной»

18 Октября 2024 • 23:28 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
Через 19 ч. 48 мин.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала сможет сыграть в Лиге чемпионов против «Барселоны».

Из-за проблем с бедром 21-летний футболист пропустил встречу с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3), прошедшую перед международным перерывом. По сообщениям Bayern & Germany, в «Баварии» не станут рисковать здоровьем молодой звезды в ближайшем матче Бундеслиги против «Штутгарта» – атакующего хавбека приберегут для игры с «Барселоной». Ожидается, что игрок успеет набрать форму до выезда в Каталонию.

Поединок «Бавария» – «Штутгарт» пройдёт в субботу. С «Барселоной» команде Венсана Компани предстоит встретиться в среду.

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