Важный игрок «Баварии» залечит травму к матчу с «Барселоной»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала сможет сыграть в Лиге чемпионов против «Барселоны».

Из-за проблем с бедром 21-летний футболист пропустил встречу с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3), прошедшую перед международным перерывом. По сообщениям Bayern & Germany, в «Баварии» не станут рисковать здоровьем молодой звезды в ближайшем матче Бундеслиги против «Штутгарта» – атакующего хавбека приберегут для игры с «Барселоной». Ожидается, что игрок успеет набрать форму до выезда в Каталонию.

Поединок «Бавария» – «Штутгарт» пройдёт в субботу. С «Барселоной» команде Венсана Компани предстоит встретиться в среду.