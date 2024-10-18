Директор «Баварии» прокомментировал назначение Тухеля в сборную Англии

В «Баварии» высказались о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.

51-летний рулевой займёт новый пост в январе, о чём стало известно на днях. Соглашение немецкого специалиста с Футбольной ассоциацией Англии рассчитано до лета 2026 года.

«Хороший выбор для Англии, – высказывается Макс Эберль, спортивный директор «Баварии». – Просто шутка: Тухель не получил Деклана Райса в нашем клубе, но теперь едет к нему сам!» – передаёт журналист Фабрицио Романо слова функционера.

Напомним, что Томас Тухель возглавлял «Баварию» с марта 2023 года и до конца прошлого сезона, сложившегося для мюнхенцев неудачно.