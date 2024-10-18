Стала известна сумма отступных Люкеба, которого планирует купить «Реал»

Центральный защитник Кастелло Люкеба может покинуть «РБ Лейпциг» следующим летом.

Интерес к французу проявляет мадридский «Реал», также в числе претендентов на 21-летнего игрока фигурирует лондонский «Челси». Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, по окончании текущего сезона в силу вступит пункт отступных на сумму в 90 млн евро, а спустя ещё год приобрести центрбека может будет за 65 млн. Пока неясно, устроят ли такие условия потенциальных покупателей.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кастелло Люкеба в 40 млн евро. Договор футболиста с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2028 года.