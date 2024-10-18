В «Баварии» высказались о будущем Сане

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем вингера команды Лероя Сане.

— Мы ведем переговоры с его агентами. Мы объявим решение, когда будет что объявить. Сейчас самое главное — сфокусироваться на поле, — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо.

Сане выступает за «Баварию» с 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Сане с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.