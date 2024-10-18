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«Байер» не продаст Вирца в «Баварию» слухи

18 Октября 2024 • 19:26 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
1 1.45 X 5.20 2 6.40
Через 20 ч. 10 мин.

Появилась новая информация о будущем полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Как утверждает известный журналист Флориан Плеттенберг, «Байер» планирует продлить контракт с 21-летним игроком. Сообщается, что если следующим летом Вирц захочет уйти, то «Байер» готов продать его только в Европу, а не в «Баварию».

По данным источника, наиболее пристальный интерес к Вирцу идет со стороны «Манчестер Сити». Кроме того, за игроком следят «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Действующий контракт Вирца с «Байером» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 130 миллионов евро.

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