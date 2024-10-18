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Сане хочет остаться в «Баварии», но есть проблема

18 Октября 2024 • 14:41 Комментировать

Будущее вингера «Баварии» Лероя Сане остаётся обсуждаемым, ведь действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона 2024/2025. Как сообщает известный журналист Кристиан Фальк, Сане хотел бы продлить контракт и остаться в мюнхенском клубе. Впрочем, есть проблема – футболист готов принять предложение только на уровне текущей заработной платы в 20 миллионов евро в год.

Если предложение «Баварии» будет более низким, то Сане будет открыт для предложений от других клубов. Интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Ньюкасл». Ранее в Англии Лерой уже выступал – за «Манчестер Сити».

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