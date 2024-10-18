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В «Байере» прокомментировали возможный уход Хаби Алонсо следующим летом

18 Октября 2024 • 04:00 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
1 1.45 X 5.20 2 6.40
19.10 16:30

Главного тренера «Байера» Хаби Алонсо связывают с возможным назначением в один из европейских топ-клубов.

По распространённым данным, мадридский «Реал» видит испанца преемником Карло Анчелотти. Также к специалисту присматривается «Манчестер Сити», чей нынешний рулевой Хосеп Гвардиола пока не продлил истекающий контракт.

«Я совершенно спокоен, потому что контракт Алонсо будет действовать и после следующего лета, – высказывается Симон Рольфес, директор «Байера». – В футболе важно то, что происходит здесь и сейчас. Не стоит слишком фокусироваться на вчерашнем или завтрашнем дне. Спекуляции – часть игры, но значение имеет только реальность», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Рольфеса.

Договор Хаби Алонсо с «фармацевтами» рассчитан до середины 2026 года.

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