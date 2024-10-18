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«Барселона» утратила интерес к вингеру «Баварии» Сане – известна причина

18 Октября 2024 • 02:47 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

«Барселона» больше не претендует на вингера «Баварии» Лероя Сане.

Контракт 28-летнего футболиста с немецким грандом истекает по окончании сезона, и «сине-гранатовые» фигурировали в числе главных претендентов на его подписание. Согласно информации Mundo Deportivo, «Барселона» больше не заинтересована в приглашении Сане. В каталонском клубе полностью удовлетворены Ламином Ямалем и Рафиньей Диасом, поэтому считают, что новый правый вингер попросту не нужен.

Лерой Сане отметился одним забитым мячом, сыграв четыре матча за «Баварию» в нынешней кампании. В общей сложности на счету немца 49 голов и 50 ассистов в 179 поединках в цветах мюнхенцев.

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