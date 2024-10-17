«Барселона» может отказаться от Киммиха - названа причина

Каталонская «Барселона» сбавила интерес к полузащитнику сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиху. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

В стане «сине-гранатовых» довольны игрой Марка Касадо и Марка Берналя, а потому не видят острой необходимости в подписании немецкого хавбека. Трансферная стоимость 29-летнего Киммиха оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Йозуа сыграл шесть поединков, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между игроком и «Баварией» истекает летом 2025 года.