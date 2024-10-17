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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн получил автомобиль за 100 тысяч евро

17 Октября 2024 • 18:37 Комментировать

Звёзды «Баварии» выбрали автомобили от спонсора – от компании Audi. Нападающий Гарри Кейн решил ездить на Audi SQ8 e-tron. Стоимость этого автомобиля составляет 98 тысяч евро, сообщает портал Goal. Такую же машину выбрал главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани, а также такие игроки, как Мануэль Нойер, Йозуа Киммих и Эрик Дайер.

А вот Томас Мюллер, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка и Рафаэл Геррейру оказались в числе тех, кто выбрал Audi RS e-tron GT в цвете Nimbus Grey. Купить этот автомобиль можно за 145 тысяч евро.

Ближайший матч Бундеслиги «Бавария» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Штутгарта» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Венсан Компани Гарри Кейн Альфонсо Дэвис Йозуа Киммих ещё теги
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