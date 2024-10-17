В «Байере» ответили, готовы ли продать Вирца

Фернандо Карро, занимающий пост гендиректора левекузенского «Байера», высказался насчет возможного ухода из клуба полузащитника Флориана Вирца.

«Ничего не могу обещать по Вирцу. В футболе нельзя что-то говорить с полной уверенностью. Но мы не хотим продавать своих лучших игроков прямым конкурентам», - приводятся слова руководителя в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Флориану со стороны мюнхенской «Баварии» и других европейских грандов. Рыночная стоимость Вирца оценивается в 130 миллионов евро, а его контракт рассчитан до середины 2027 года.