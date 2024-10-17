Игрок «Баварии» предложил платить 500 евро по алиментам – он зарабатывает в 2000 раз больше

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья разводится со своей супругой. У них есть общий ребёнок, что, конечно, усложняет бракоразводный процесс. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на FLASH!, Пальинья предложил платить по алиментам 500 евро в месяц. При этом португальский футболист зарабатывает в 2000 раз больше – около 1 миллиона евро в месяц.

«Все были шокированы тем, что футболист, который зарабатывает почти 1 млн евро в месяц, предложил платить 500 евро в месяц своему сыну, особенно в ситуации, когда мать всё ещё не знает, когда сможет вернуться к работе», - сообщил близкий к семье источник.

29-летний Жоау Пальинья провёл за «Баварию» шесть матчей.