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Игрок «Баварии» предложил платить 500 евро по алиментам – он зарабатывает в 2000 раз больше

17 Октября 2024 • 16:32 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья разводится со своей супругой. У них есть общий ребёнок, что, конечно, усложняет бракоразводный процесс. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на FLASH!, Пальинья предложил платить по алиментам 500 евро в месяц. При этом португальский футболист зарабатывает в 2000 раз больше – около 1 миллиона евро в месяц.

«Все были шокированы тем, что футболист, который зарабатывает почти 1 млн евро в месяц, предложил платить 500 евро в месяц своему сыну, особенно в ситуации, когда мать всё ещё не знает, когда сможет вернуться к работе», - сообщил близкий к семье источник.

29-летний Жоау Пальинья провёл за «Баварию» шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жоау Пальинья

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