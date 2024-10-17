Румменигге объяснил, почему футболисты сами виноваты в напряжённом графике

В последнее время футболисты регулярно жалуются на напряжённый график матчей. Комментарий на этот счёт дал Карл-Хайнц Румменигге – член совета директоров «Баварии».

«Футболисты и их агенты сами загнали себя в эту ловушку. Требуя всё более высокие зарплаты, они заставляют клубы зарабатывать больше. И как заработать больше? За счёт большего количества игр. Вот почему я говорю: все вовлечённые стороны должны сесть и обсудить механизмы, какие нам нужны, чтобы вернуться в рациональные времена, в том числе с точки зрения бизнеса», - слова Румменигге приводит Bayern & Germany.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.