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«Барселона» хочет перехватить топ-игрока у «Реала»

17 Октября 2024 • 09:25 Комментировать

Фланговый защитник Альфонсо Дэвис, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», является трансферной целью каталонской «Барселоны». Об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фернандо Поло.

Боссы «сине-гранатовых» намерены приложить максимум усилий, чтобы осуществить трансфер канадского латераля. Главным конкурентом «Барсы» в борьбе за Дэвиса считается мадридский «Реал».

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро. В текущем сезоне Альфонсо поучаствовал в восьми встречах, отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Альфонсо Дэвис ещё теги
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