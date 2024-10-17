«Барселона» хочет перехватить топ-игрока у «Реала»

Фланговый защитник Альфонсо Дэвис, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», является трансферной целью каталонской «Барселоны». Об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фернандо Поло.

Боссы «сине-гранатовых» намерены приложить максимум усилий, чтобы осуществить трансфер канадского латераля. Главным конкурентом «Барсы» в борьбе за Дэвиса считается мадридский «Реал».

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро. В текущем сезоне Альфонсо поучаствовал в восьми встречах, отметившись одной голевой передачей.