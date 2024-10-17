Румменигге: «Надеюсь, Кейн выиграет трофей в этом сезоне»

Легендарный немецкий экс-футболист Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о Гарри Кейне.

Как известно, английский форвард до сих пор не выигрывал командных трофеев. В прошедшем сезоне – дебютном для игрока в Германии – «Бавария» впервые за 12 лет осталась без титулов.

«Надеюсь, Гарри выиграет трофей в этом сезоне, а иначе вскоре это начнёт действовать ему на нервы. Кейн – отличный парень, он здорово прижился в «Баварии», его здесь любят. Он постоянно забивает, показывает отличную игру, и мы рады, что он выступает в нашем клубе», – приводит Bayern & Germany слова Румменигге, занимающего должность в совете директоров «Баварии».