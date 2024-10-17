В «Баварии» прокомментировали ситуацию с контрактом Нойера

Карл-Хайнц Румменигге высказался на тему будущего голкипера Мануэля Нойера в «Баварии».

Контракт 38-летнего капитана мюнхенского гранда подходит к концу в июне следующего года.

«Не знаю, продлим ли мы контракт с Нойером, но все в «Баварии» понимают, насколько он важен для клуба. Удивительно, что ему удалось вернуться к стилю игры Пепа Гвардиолы», – сказал в беседе с Kicker Румменигге, член совета директоров «Баварии».

Нойер представляет цвета мюнхенцев с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провёл восемь матчей за команду Венсана Компани во всех соревнованиях, пропустив восемь голов.