В «Баварии» оценили работу Флика в «Барселоне»

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что думает о бывшем главном тренере «Баварии» Хансе-Дитере Флике.

Немецкий рулевой в настоящий момент работает в «Барселоне», с которой добился впечатляющих результатов на старте сезона. 23 октября каталонцы сыграют с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Ханси – отличный тренер, – высказывается Румменигге, занимающий должность в совете директоров мюнхенского гранда. – Он бы не выиграл семь трофеев за полтора года [в «Баварии»], если бы не был хорош. К сожалению, он стал жертвой Немецкого футбольного союза. Ему нужны люди, которым он может доверять, а в DFB, извините, у него этого не было. Мне было очень жаль, когда он покидал «Баварию».

Сейчас Флик успешен в «Барселоне». Он хорошо справляется с работой в непростой обстановке. Я рад за него», – цитирует Bayern & Germany Румменигге.