Румменигге ответил, не пострадает ли «Бавария» от рискованного стиля Компани

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями о манере игры команды при Венсане Компани.

Бельгийский тренер сделал ставку на рискованный атакующий футбол с интенсивным прессингом, чем вызвал множество восторгов, но, по распространённому мнению, рано или поздно это может стать проблемой.

«Слишком рискованный стиль Компани? Я понимаю эту критику. Но когда был самый успешный период «Баварии»? С 2012 по 2021 год. За это время в клубе работали разные тренеры, но у них была схожая идентичность – все они хотели играть в атакующий, зрелищный футбол, ориентированный на владение мячом. Благодаря такому подходу мы завоевали столько трофеев, сколько не выигрывали никогда раньше.

Думаю, игроки благодарны Венсану за то, что он позволил им снова играть в их любимой манере», – заявил в интервью Kicker Румменигге.