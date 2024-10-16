Центральный защитник «Байера» Джонатан Та находится в списке интересов множества топ-клубов.

28-летний футболист уже объявил, что покинет ряды леверкузенцев после завершения сезона, когда истечёт срок его контракта. Главным претендентом на немца считалась «Бавария», однако в спор также вмешались мадридский «Реал» и «Барселона». Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» тоже рассматривает возможность приглашения Та в качестве свободного агента следующим летом. Кроме того, интерес к центрбеку сохраняет и другой гранд Серии А – миланский «Интер».

Джонатан Та провёл 363 матча за «Байер», цвета которого представляет с 2015 года.