Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем воссоединении с Томасом Тухелем.

Немецкий тренер достиг договорённости с Футбольной ассоциацией Англии. Специалист займёт должность рулевого «трёх львов» с начала 2025 года, о чём может быть объявлено официально в ближайшее время.

«Конечно, я не могу давать комментариев, пока всё не подтвердят официально. Давайте подождём и посмотрим. Я хорошо знаю Томаса с прошлого года, он фантастический тренер и прекрасный человек. Уверен, FA ещё поговорит со мной о нём», – сказал в интервью Sky Sports капитан сборной Англии.

Напомним, Гарри Кейн выступал под руководством Томаса Тухеля в своём первом сезоне в «Баварии».