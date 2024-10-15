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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гирасси забил 11 голов в последних 7 матчах

15 Октября 2024 • 23:04 Комментировать
Эфиопия
0:3
Гвинея
окончен

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Гвинеи Серу Гирасси набрал впечатляющую форму.

28-летний футболист дважды поразил ворота сборной Эфиопии в поединке квалификации Кубка африканских наций. На счету Гирасси, таким образом, уже 11 забитых голов в последних семи встречах клуба и сборной.

Ранее форвард отличился в матчах против «Брюгге», «Штутгарта», «Бохума» (дважды), «Селтика» (дважды) и всё той же сборной Эфиопии (трижды). Только берлинскому «Униону» удалось сдержать бомбардира за весь обозначенный отрезок.

Серу Гирасси выступает за «Боруссию» Дортмунд с начала нынешнего сезона. Прежде игрок представлял цвета «Штутгарта».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Гвинеи Серу Гирасси ещё теги

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