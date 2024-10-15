Маттеус назвал топ-10 игроков в истории сборной Германии: Нойер – пятый, Кроос – седьмой

Легендарный Лотар Маттеус выбрал десять лучших футболистов за всю историю сборной Германии.

Лидером рейтинга знаменитого экс-игрока стал Франц Беккенбауэр. Вторую строчку занял Герд Мюллер, а замкнул тройку Мирослав Клозе, передаёт Sport Bild. Четвёртым признан Уве Зеелер. Пятое место – и первое среди действующих футболистов – Маттеус отдал голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру. Шестой – Филипп Лам, седьмой – недавно завершивший карьеру Тони Кроос. Позиции с восьмой по десятую остались за Андреасом Бреме, Фрицем Вальтером и Гюнтером Нетцером соответственно.

Также Лотар Маттеус отдельно отметил Томаса Мюллера, Руди Фёллера и Ули Хёнесса, которых, по его собственному признанию, было очень трудно не включить в десятку.