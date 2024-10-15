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Штиллер ответил, готов ли вернуться в «Баварию»

15 Октября 2024 • 17:18 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Опорный полузащитник «Штутгарта» Анджело Штиллер высказался о возможном возвращении в «Баварию».

— Нет. Сейчас я чувствую себя очень комфортно в «Штутгарте». Я понимаю вопрос, но на данный момент у меня нет причин думать об  уходе, — приводит слова Штиллера Sky Sport DE.

Немецкий хавбек выступает за «Штутгарт» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одним ассистом.

Трудовое соглашение 23-летнего Штиллера со «Штутгартом» рассчитано до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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