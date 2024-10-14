Крайний защитник «Байера» Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, «Реал» следит за ситуацией 23-летнего футболиста и может попробовать его подписать летом 2025 года. Утверждается, что в контракте Фримпонга прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, что значительно облегчает сделку.

При этом источник отметил, что зимой Фримпонг не планирует менять клубную прописку.

В текущем сезоне нидерландский защитник принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и оформил пять ассистов.