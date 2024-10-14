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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» работает над сохранением Мусиалы, Киммиха и Сане слухи

14 Октября 2024 • 19:22 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Руководство мюнхенской «Баварии» ведёт переговоры с тремя футболистами по продлению трудового договора.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, продление контракта с Лероем Сане все еще возможно, несмотря на тишину в прессе. По данным источника, основные силы «Бавария» бросила на сохранение Мусиалы и Киммиха, но и Сане никто терять не планирует.

Сам немец не будет вести переговоры с другими клубами в зимнее трансферное окно, хотя его соглашение с «Баварией» истекает в конце сезона, сообщает источник. Подчеркивается, что приоритет для Сане — остаться в нынешнем клубе.

После шести туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в копилке 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане Йозуа Киммих Джамал Мусиала ещё теги

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