«Бавария» работает над сохранением Мусиалы, Киммиха и Сане

Руководство мюнхенской «Баварии» ведёт переговоры с тремя футболистами по продлению трудового договора.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, продление контракта с Лероем Сане все еще возможно, несмотря на тишину в прессе. По данным источника, основные силы «Бавария» бросила на сохранение Мусиалы и Киммиха, но и Сане никто терять не планирует.

Сам немец не будет вести переговоры с другими клубами в зимнее трансферное окно, хотя его соглашение с «Баварией» истекает в конце сезона, сообщает источник. Подчеркивается, что приоритет для Сане — остаться в нынешнем клубе.

После шести туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в копилке 14 очков.