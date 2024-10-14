Упамекано хочет сыграть в ближайшем матче «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано может сыграть против «Штутгарта».

Как сообщает журналист Филипп Кесслер, 14 октября 25-летний француз возобновил тренировки с мячом, но пока игрок занимается индивидуально. Сам Упамекано надеется, что сможет быстро набрать форму и будет готов к субботнему матчу со «Штутгартом».

Напомним, Упамекано пропустил минувшие игры сборной Франции в Лиге наций из-за травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне защитник принял участие в девяти матчах в составе «Баварии» и отметился одним забитым голом.

Встреча седьмого тура Бундеслиги «Бавария» - «Штутгарт» пройдет 19 октября, начало — в 19:30 по мск.