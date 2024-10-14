​Фёллер: «Клоппу надоел стресс»

Юрген Клопп удивил многих, вернувшись к рабочей деятельности, пусть и не столь ответственной, как ранее, когда он тренировал один из лучших клубов Евро. Сейчас Клопп будет сотрудничать на футбольном уровне с компанией Red Bull, при этом его точная должность не сообщается. Известный в прошлом немецкий футболист и наставник Руди Фёллер считает это решение грамотным - по мнению Фёллера, Клопп очень устал от давления.

- Эта работа создана специально для Клоппа. Больше нет огромного давления тренерской скамейки. Он не хочет больше испытывать стресс, - цитирует слова Фёллера Bil Sport.

С 2015 по 2024 год Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль».