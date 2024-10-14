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Президент «Баварии» – о работе Компани: «Мы не видели такого много лет»

14 Октября 2024 • 02:41 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Президент «Баварии» Герберт Хайнер восхищается работой Венсана Компани.

Мюнхенцы выиграли первые шесть матчей при бельгийском наставнике, после чего выдали серию из трёх поединков без побед. Впрочем, последние результаты не испортили впечатления главы клуба о тренере.

«Мы невероятно довольны Компани, поскольку команда показывает чрезвычайно привлекательный футбол. Мы годами не видели подобного в «Баварии».

Если вы смотрели матч против «Айнтрахта», то могли заметить полное доминирование и контроль – такого не было давно. К сожалению, мы не победили, но результаты придут. Венсан привнёс в команду новые импульсы, на тренировках можно видеть радость игроков. Именно это нам и было нужно», – приводит Bayern & Germany слова Хайнера.

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Бавария Венсан Компани Герберт Хайнер ещё теги

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