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В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу слухи

14 Октября 2024 • 02:09 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
19.10 16:30

В мадридском «Реале» готовят громкий трансфер. 39-летний Лука Модрич может покинуть клуб по окончании сезона, когда завершится срок его действующего контракта, и руководство «сливочных» уже задумывается о долгосрочной замене звёздному хорвату.

По информации Diario AS, в качестве потенциального преемника Модрича был обозначен 21-летний Флориан Вирц из леверкузенского «Байера». Представители «Реала» ведут «секретную» работу над подписанием молодой немецкой звезды.

Стоимость Вирца, по оценке портала Transfermarkt, составляет 130 млн евро. Договор игрока с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.

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