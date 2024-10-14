В мадридском «Реале» готовят громкий трансфер. 39-летний Лука Модрич может покинуть клуб по окончании сезона, когда завершится срок его действующего контракта, и руководство «сливочных» уже задумывается о долгосрочной замене звёздному хорвату.

По информации Diario AS, в качестве потенциального преемника Модрича был обозначен 21-летний Флориан Вирц из леверкузенского «Байера». Представители «Реала» ведут «секретную» работу над подписанием молодой немецкой звезды.

Стоимость Вирца, по оценке портала Transfermarkt, составляет 130 млн евро. Договор игрока с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.