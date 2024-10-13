Кейн не забил в четвёртом матче подряд – такого не было два с половиной года

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн продлил серию матчей без забитых голов.

31-летний футболист вышел в стартовом составе в поединке Лиги наций против Финляндии, но не смог отличиться, а на 69-й минуте был заменён. Лидер атаки «трёх львов» также остался без забитых мячей и в предыдущих встречах за «Баварию» с «Айнтрахтом», «Астон Виллой» и «Байером». Это первый за два с половиной года случай, когда Кейн не забивает в четырёх матчах кряду. Ранее такое случалось в период с марта по апрель 2022 (пять матчей без голов), когда игрок выступал за «Тоттенхэм».

В общей сложности в активе Гарри Кейна десять точных ударов в девяти играх за «Баварию» в текущем сезоне.