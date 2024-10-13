Дэвис поделился мнением о работе Компани в «Баварии»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, что думает о главном тренере Венсане Компани.

Мюнхенцы уверенно начали первый сезон под руководством бельгийского наставника, выиграв все шесть матчей на старте. Затем, правда, последовала серия из трёх поединков без побед. Первое и пока единственное поражение коллективу Компани нанесла «Астон Вилла» в Лиге чемпионов (1:0).

«Компани – замечательный парень, при нём мы играем в очень интенсивный футбол. Он выбирает состав из тех, кто хорошо проявляет себя на тренировках. Каждая тренировка – битва за место в основе, никаких гарантий. Он общается с командой вежливо, но твёрдо. У тренера есть свои идеи, которые мы здорово воплощаем в жизнь», – цитирует The Athletic Дэвиса.