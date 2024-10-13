Нагельсманн высказался о травме Павловича

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал состояние полузащитника Александра Павловича.

20-летний футболист «Баварии» рискует пропустить ближайший поединок Лиги наций против сборной Нидерландов из-за повреждения.

«У Алекса ушиб колена, он получил удар на тренировке. При определённых обстоятельствах он мог сыграть против Боснии. Он проводит хороший сезон, и я надеюсь, что к понедельнику он восстановится и сможет выйти на поле», – заявил в разговоре с Bild Юлиан Нагельсманн.

Встреча сборных Германии и Нидерландов стартует в 21:45 по московскому времени.