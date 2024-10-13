​Гирасси блистает за Гвинею - забил три мяча и вышел в лидеры бомбардиров

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси и не думает сбавлять обороты - в квалификационном матче к чемпионату мира 2026 года он сделал хет-трик в игре за сборную Гвинеи и возглавил гонку бомбардиров в африканской отборочной зоне.

Его команда из небольшой Гвинеи обыграла одну из самых больших стран континента - Эфиопию - со счётом 4:1. При этом все свои голы Гирасси забил в первом тайме - впечатляющая демонстрация своих возможностей.

Напомним, что в прошлом сезоне Гирасси в составе «Штутгарта» стал вторым лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги, уступив только Гарри Кейну.