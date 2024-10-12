Тренер сборной Португалии объяснил отсутствие Пальиньи в составе на матч против Польши

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья не примет участие в матче сборной Португалии против Польши.

Выездная для португальцев игра Лиги наций стартует сегодня в 21:45 по московскому времени. В заявке португальцев на встречу не оказалось Пальиньи, хотя тот был вызван в расположение сборной.

«Здесь важен контекст, – объясняет отсутствие хавбека рулевой Португалии Роберто Мартинес. – У нас два напряжённых матча за три дня. Пальинья получил разрешение пропустить первую тренировку, для него важно провести хотя бы две тренировки, чтобы оказаться в составе. Он будет в заявке на игру с Шотландией», – заявил в интервью SportTV наставник.

Матч Шотландия – Португалия состоится 15 октября.