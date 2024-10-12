​Гюндоган пояснил, почему устал от сборной

Минувшим летом сборная Германии потеряла сразу двух ветеранов - об окончании карьеры в национальной команде объявили Тони Кроос и Илкай Гюндоган. Вернувшийся летом в «Манчестер Сити» Гюндоган рассказал, почему он принял такое решение.

- Я сыграл за сборную 82 матча и могу гордиться своими показателями. Самым приятным моментом стало доверие, которое мне оказали, назначив капитаном национальной команды в канун домашнего чемпионата Европы. Но моё тело и мой мозг нуждаются в отдыхе, в прошлом сезоне я сыграл в почти 60 матчах, а их могло быть ещё больше, - цитирует слова Гюндогана Bild.

Гюндоган отыграл за сборную 82 матча, в которых забил девятнадцать голов.