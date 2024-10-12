«Барселона» хочет подписать вингера «Баварии»

Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в трансфере 28-летнего вингера заинтересована каталонская «Барселона». Помимо «сине-гранатовых», заполучить игрока в свои ряды хотят клубы Английской премьер-лиги.

Трудовое соглашение Сане с мюнхенским грандом рассчитано до конца июня 2025 года. Рыночная стоимость Лероя составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги вингер поучаствовал в двух встречах, не отметившись результативными действиями.