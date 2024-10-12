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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» выбрала двух вратарей, которые могут заменить Нойера

12 Октября 2024 • 07:34 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» подыскивает нового вратаря, который станет долгосрочной заменой нынешнему первому номеру команды Мануэлю Нойеру.

Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, в сфере интересов немецкого гранда находятся два голкипера. Речь идет о Йонасе Урбиге из «Кёльна» и Барте Вербруггене, представляющем английский «Брайтон».

Напомним, что действующее трудовое соглашение между Нойером и «Баварией» рассчитано до середины следующего года.

После шести туров текущего сезона Бундеслиги «Бавария» набрала 14 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Барт Вербругген Йонас Урбиг ещё теги
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