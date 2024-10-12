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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Баварии» Павлович может пропустить матч сборной Германии из-за травмы

12 Октября 2024 • 04:50 Комментировать
Германия
...
Нидерланды
14.10 21:45

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович рискует так и не сыграть за сборную Германии в октябре.

20-летний футболист провёл на скамейке запасных матч со сборной Боснии и Герцеговины (2:1), который состоялся в пятницу. Как сообщает Sky Sport, хавбек страдает из-за проблем с коленом – по этой причине он может не сыграть с Нидерландами в понедельник. Рулевой бундестим Юлиан Нагельсманн пока не знает, сможет ли рассчитывать на восходящую звезду «Баварии» в ближайшей встрече: «Нам нужно подождать».

Александр Павлович провёл три поединка за сборную Германии, отметившись одним забитым мячом.

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