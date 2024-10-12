Экс-игрок «Боруссии» Гросскройц осудил Клоппа за выбор новой работы

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Кевин Гросскройц разочарован решением Юргена Клоппа занять должность в системе «Ред Булл».

Как стало известно несколькими днями ранее, бывший рулевой «Ливерпуля» с начала нового года станет руководителем футбольных операций в клубах системы «Ред Булл».

«Честно говоря, как футбольный болельщик, я считаю, что это отстой. Однако, как друг, я должен принять выбор Клоппа. Когда мы встретимся, я всё равно скажу ему лично, что думаю об этом», – приводит Football Talk слова Гросскройца, выступавшего под руководством Юргена Клоппа в «Боруссии».