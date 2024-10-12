В «Баварии» определили трёх потенциальных преемников Нойера

«Бавария» занимается поиском будущей замены 38-летнему Мануэлю Нойеру.

Капитан мюнхенцев, вероятно, проводит один из последних сезонов в игровой карьере, поэтому в клубе уже раздумывают над тем, кто будет защищать ворота в дальнейшем. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, в числе кандидатов фигурирует Александр Нюбель, арендованный «Штутгартом» у «Баварии» до 2026 года. Кроме того, гранд Бундеслиги рассматривает на роль сменщика Нойера 21-летнего Йонаса Урбига из «Кёльна» и 22-летнего Барта Вербрюггена из английского «Брайтона».

Контракт Мануэля Нойера истекает летом следующего года. В «Баварии» заинтересованы в продлении договора ветерана до конца сезона-2025/26.