Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры с Нойером

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер обсудит с клубом новый контракт.

Действующее соглашение 38-летнего капитана истекает по окончании сезона, но в мюнхенском клубе планируют продолжить сотрудничество со звёздным ветераном. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, первые конкретные переговоры по продлению договора Нойера должны состояться уже довольно скоро – до конца текущего года.

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» на протяжении 13 лет. В текущем сезоне вратарь провёл восемь матчей за команду Венсана Компани во всех турнирах, пропустив восемь голов и трижды сыграв «на ноль».