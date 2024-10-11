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«Шальке» планирует вернуть Матипа слухи

11 Октября 2024 • 17:21 Комментировать

«Шальке» из второго по силе немецкого футбольного дивизиона планирует вернуть в свои ряды знаменитого защитника Жоэля Матипа. Камерунец после ухода из «Ливерпуля» всё ещё свободный агент.

«Матип находится в постоянном контакте с клубом после того, как он вернулся в Гельзенкирхен летом после истечения срока действия контракта с «Ливерпулем». Переезд летом не состоялся, так как Матип хотел провести время со своей семьей», - пишет Sport Bild.

Матипу 33 года, последние восемь лет карьеры он провёл в «Ливерпуле» и взял несколько значимых трофеев. Он является воспитанником «Шальке», на профессиональном уровне выступал в клубе с 2009 по 2016 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Жоэль Матип
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