Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда заинтересовал «Ювентус».

Туринский клуб рассматривает различные варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. По данным La Gazzetta dello Sport, «старой синьоре» интересна кандидатура 24-летнего футболиста сборной Бельгии. По данным источника, скауты «бьянконери» планировали понаблюдать за игрой форварда в поединке Лиги наций со сборной Италии (2:2).

Луи Опенда записал на свой счёт пять забитых мячей и два результативных паса в девяти матчах за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне. Стоимость бельгийца, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро.