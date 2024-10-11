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«Ювентус» нацелился на звезду Бундеслиги слухи

11 Октября 2024 • 01:48 Комментировать
Майнц
...
РБ Лейпциг
19.10 16:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда заинтересовал «Ювентус».

Туринский клуб рассматривает различные варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. По данным La Gazzetta dello Sport, «старой синьоре» интересна кандидатура 24-летнего футболиста сборной Бельгии. По данным источника, скауты «бьянконери» планировали понаблюдать за игрой форварда в поединке Лиги наций со сборной Италии (2:2).

Луи Опенда записал на свой счёт пять забитых мячей и два результативных паса в девяти матчах за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне. Стоимость бельгийца, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

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