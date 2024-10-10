Бонифасе выделил тройку сильнейших защитников, против которых играл

Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе ответил на вопрос о самых сильных защитниках, против которых ему удалось сыграть.

— Упамекано. Джонатан Та, но теперь он мой товарище по команде. Ещё Ким Мин Джэ, — цитирует Бонифасе Soccernet.

В этом сезоне 23-летний нигерийский форвард появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

После шести туров «Байер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своей копилке 11 очков.

В ближайшем туре коллектив из Леверкузена примет «Айнтрахт». Встреча состоится 19 октября.