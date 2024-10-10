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Кроос обратился к Надалю

10 Октября 2024 • 18:14 Комментировать

В четверг, 10 октября 38-летний теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру. К одному из лучших теннисистов мира обратился бывший хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос.

«Без тебя и Роджера [Федерера] всё уже никогда не будет как раньше. Спасибо за то, что всегда являлся для меня примером как на теннисном корте, так и за его пределами! Поздравляю тебя со всем, чего ты добился», - написал Кроос в своей личной социальной сети.

Сам Кроос, напомним, после Евро-2024 также завершил карьеру. Его последним матчем стал проигранный испанцам четвертьфинал, а последним трофеев – Кубок Лиги чемпионов УЕФА за мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Тони Кроос Рафаэль Надаль
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