Кроос обратился к Надалю

В четверг, 10 октября 38-летний теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру. К одному из лучших теннисистов мира обратился бывший хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос.

«Без тебя и Роджера [Федерера] всё уже никогда не будет как раньше. Спасибо за то, что всегда являлся для меня примером как на теннисном корте, так и за его пределами! Поздравляю тебя со всем, чего ты добился», - написал Кроос в своей личной социальной сети.

Сам Кроос, напомним, после Евро-2024 также завершил карьеру. Его последним матчем стал проигранный испанцам четвертьфинал, а последним трофеев – Кубок Лиги чемпионов УЕФА за мадридский «Реал».