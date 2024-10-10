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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Разрушил наследие»: Клопп столкнулся с критикой в Германии

10 Октября 2024 • 15:24 Комментировать

Юрген Клопп объявил о том, что с 2025 года он будет руководителем футбольных операций в системе «Ред Булл», которая объединяет ряд клубов, в частности «РБ Лейпциг». При этом в своё время Клопп относил себя к кем, кто критикует «Ред Булл» за их подход к работе. В Германии ранее обвиняли «Ред Булл» в обходе некоторых правил.

«СМИ и болельщики думают, что Клопп разрушил своё наследие. Возможно, в Великобритании об этом говорят мало… «Ред Булл» обвиняют в обходе правила «50+1», которое высоко ценится в немецком футболе. Клопп был главным тренером «Майнца» и «Боруссии», которые позиционировали себя как антитезу таких клубов, как «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Многие футбольные болельщики в Германии, особенно из Дортунда, не только раздражены, но и рассержены», - рассказал talkSPORT немецкий футбольный эксперт Константин Экнер.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ред Булл Юрген Клопп Константин Экнер ещё теги
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