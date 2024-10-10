Раскрыто вероятное будущее Киммиха

Действующий контракт защитника/полузащитника Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. В такой ситуации появление слухов о будущем игрока является нормальным явлением. Пресса ранее сватала Киммиха в статусные испанские клубы – в «Реал» и «Барселону». Проскакивала информация и о «ПСЖ».

Теперь же журналисты Bild пишут о том, что Киммих должен продлить контракт с «Баварией». Футболиста, которому зимой исполнится 30 лет, заверили, что он станет следующим капитаном команды.

Отметим, что за «Баварию» Йозуа Киммих выступает с лета 2015 года после трансфера из «Штутгарта».